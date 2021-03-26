Şenol Güneş’in Norveç maçı planı: ‘İman gücümüzü kullanacağız’

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda yarın Norveç ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul ile Malaga’daki hava şartlarının birbirine zıt olduğunu aktaran Güneş, “Gruptaki ikinci maçımızı Norveç’le Malaga’da oynayacağız. Bizim için İstanbul’daki maçtan sonra buraya gelmek, iklim olarak farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. İnsanlar plajlarda, denizde tatil yapıyor. Bir gün önce de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kar yağıyordu” dedi.

“NORVEÇ’İN SON YILLARDA YÜKSELEN BİR DEĞERİ VAR”

Tecrübeli teknik adam, Norveç’in güçlü bir takım olduğunu dile getirerek, “Norveç’in son yıllarda yükselen bir değeri var. Genç, yetenekli, dünya çapında oyuncuları var. Takım oyununu iyi oynuyorlar, fizik gücünü iyi kullanıyorlar. Hücumdaki oyuncularının bireysel özellikleriyle sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu da o kadar önemli olacak. Hollanda galibiyeti sonrası buradan alacağımız sonuç yarıştaki avantajımızı daha da artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorluklarını biliyoruz. Gücümüzün de farkındayız. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz. Yarınki müsabakaya hazırız” diye konuştu.

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“TOPLAM 4 OYUNCUMUZ YOK”

Norveç karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacağını ifade eden Şenol Güneş, “Kampın ilk gününde İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra Zeki Çelik çıktı. Merih de düzelmediği için toplam 4 oyuncumuz yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Şartlar ne olursa olsun sahaya çıkacak oyuncularımızın yürekten ülkemizi temsil edeceğini, kendilerine ait futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap vereceğini düşünüyorum. İnşallah istediğimiz sonucu alırız” şeklinde konuştu.

“HEM FİZİK HEM MORAL HEM DE İMAN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ”

Şenol Güneş, bazı konularda şanssız olduklarını dile getirerek, “Bazen önünüze çıkan sorunlar, engeller, aştığınız zaman sizin lehinize olur. Üst üste 2 güçlü rakiple oynayacağız. Daha önce de benzer şeyleri yaşadık. Rakibimiz de Cebelitarık ile maçları olduğu için yarım saatlik mesafede kampa girdi. Bizi bekliyor. Bana göre bunlar doğru şeyler değil. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Rakibimiz de daha güçsüz bir takımla oynadı. Onlar da maçın ciddiyetini biliyor. Biz de hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN UYGULAMALARDA BİZE SORUNLAR ÇIKARTILIYOR”

Tecrübeli teknik adam, rakiplerinin üst üste iki maçını yakın yerlerde oynamasını eleştirerek, “Pandemi dönemindeyiz. Futbolcunun sorunları, UEFA’nın koyduğu şartlar ve ona bağlı sorunlar, ülkelerin koyduğu kurallar var. Norveç’in buraya gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan’a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Diğer takımlar için de çıkabilir. Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum. Hiçbir mazeret bizi engellememeli” dedi.

“FRANSA SORUN YAŞATTI”

Fransa’nın corona virüsü salgını önlemleri sebebiyle sorun yaşattığını belirten Şenol Güneş, “Lille takımı 3 oyuncu için sorun yaşattı. Dışarıya izin verilmeyeceği söyleniyordu. Servet Yardımcı Bey UEFA ile görüştü. Başta Dışişleri Bakanı’mız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, devlet erkanının çok üstün bir katkısı oldu. Oyuncularımızın gelmesine katkıda bulundular” diye konuştu.

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“MUTLAKA DÜNYA KUPASI’NA GİTMEMİZ GEREKİYOR”

Şenol Güneş, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirterek, Dünya Kupası’nın futbolun en üst organizasyonu olduğunu söyledi. Güneş şu ifadeleri kullandı: “Milli takım düzeyinde bundan daha güzel bir olay yok. Bu, oyuncunun, kulüplerin, ülkelerin kendisini gösterebileceği, ekonomik boyutu da olan büyük bir dünya. Burada olmak bizi çok mutu eder. Kolay değil. Hollanda ve Norveç de bunu düşünüyor. Onlar da liderliği kovalıyor. Mutlaka Dünya Kupası’na gitmemiz gerekiyor. İnşallah başarırız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor. Genel intiba olarak takımın havası çok iyi. Başından beri bir aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Türkiye ailesinin bir ferdiyiz, onları temsil ediyoruz. Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN KALİTELİ KALECİLERİ VAR”

A Milli Takım’da yer alan ve almayan kalecilerin performansından memnun olduğunu söyleyen Şenol Güneş, kampa davet edilen Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Gökhan Akkan haricinde Türkiye’nin kaliteli kalecileri olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, “Şu anda kadroya çağırabileceğimiz genç kaleci arkadaşlarımız var. Hangisini oynatsak en iyisini yapacağını düşünüyorum. Buraya 3 değil 4 kaleci ile geldim. Aslında 3 kaleci yeterliydi. Hepsi bir bütün. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. Hangisi oynuyorsa, diğerleri ona destek oluyor. Oynamayanların küskünlüğü olmuyor. Kulüplerinde oynayan ve milli takıma gelebilecek kaleciler de var. Bu durumdan memnunum. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağırdığımız kaleciyi de kampa getirmek zordu. Herkes kaç tane yiyeceğiz diye korkardı. Şimdiki kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor hem de kişilikleriyle güven veriyorlar” dedi.

“PLANLI BİR ŞEKİLDE OYUNCU YETİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR”

Tecrübeli teknik adam, Türkiye’nin planlı bir şekilde oyuncu yetiştirmesi gerektiğini belirterek, “Avrupa’daki oyuncularımızın çoğu 4 büyüklerden giden isimler. Biz dışarı gönderdik. Şartlar itibarıyla oyuncu üretebiliyoruz. Daha iyi şartlarda daha iyi eğitimle yatırımları da yaparak çok sayıda, daha kaliteli ve dünya çağında oyuncular hazırlamak lazım. Şu halimizle de bir işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sürdürülebilir olması için ilkeleri, prensipleri ve planları birlikte ortaya koyup, biraz zahmetli bir yatırım yapmamız gerekiyor. Zaman ve sabır çok önemli. Aklı ön plana koyarak üretim yapacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız da profesyonellik olarak gayet iyiler. Aldığım oyuncular karakter ve yetenek olarak iyiler” şeklinde konuştu.