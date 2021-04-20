Sergen Yalçın: Diğerleri ancak ikinci aday olur, kimse heveslenmesin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Son 2 haftada 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan siyah beyazlılarda Sergen Yalçın iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın’ın değerlendirmelerinden satır başları…

‘DİĞERLERİ ANCAK İKİNCİ ADAY OLUR’

“Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan… Bir şekilde çıkarız. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse. Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kim varsa onunla çıkarız. Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayı.”

‘SAHANIN EN İYİSİ FIRAT AYDINUS’TU’

”Puan kayıpları olabilir. Zaten Sivas, zor bir deplasman. Burada muhtemel bir beraberlik planlarımız içerisinde vardı. Biz, aslında geçen hafta kazanmamız gereken maçı kazanamadık. Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal skordu. Sahanın en iyi Fırat Aydınus’tu. Müthiş bir maç yönetti”

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‘LARİN’İ KEYFİME ÇIKARMADIM’

”Aboubakar’ı kaybettik büyük ihtimal. Larin de sakatlandı. Keyfime çıkarmadım Larin’i. Sakatlandığı için çıkardım. Bazı oyuncu değişikliklerine ilişkin ben açıklama yapmama rağmen özellikle eleştiriler çok saçma oluyor.”