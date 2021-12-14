Sergio Agüero futbolu bırakma kararı aldı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Sergio Agüero yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle 33 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

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Barcelona’da kalbinden sorun yaşadıktan sonra sahalardan uzak kalan Sergio Agüero’nun futbolu bırakacağı öne sürüldü. Marca’da yer alan haberde; Arjantinli futbolcunun futbolu bırakma kararını çarşamba günü açıklayacağı ve bunun için bir tören düzenleneceği belirtildi.

Yıldız golcünün, ilk kontrollerin ardından 3 ay formasından uzak kalacağı açıklanmıştı.

30 EKİMDE NEFES DARLIĞI YAŞAMIŞTI

Barcelona’nın 30 Ekim’de ligde Deportivo Alaves’i konuk ettiği karşılaşmada Sergio Agüero nefes darlığı nedeniyle karşılaşmayı yarıda bırakmıştı.

Arjantinli yıldız maçın 40. dakikasında nefes almakta zorlandığını işaret ederek kendisini yere bırakmıştı. Sağlık görevlileri oyuna girerek Agüero’ya müdahale etmişti. Yıldız oyuncu daha sonra ayağa kalkarak sahayı yürüyerek terk etmişti.