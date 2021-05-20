Sivasspor’un 17 futbolcusu kalıyor

Sivasspor'un 2020-2021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17'sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025'e, 5 futbolcunun da 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel'in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.
Sivasspor'da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:
Ahmet Oğuz – 31 Mayıs 2022
Fayçal Fajr – 31 Mayıs 2022
Jorge Felix – 31 Mayıs 2022
Max Gradel – 31 Mayıs 2022
Muhammet Can Tuncer – 31 Mayıs 2022
Samba Camara – 31 Mayıs 2022
Aaron Appindangoye – 31 Mayıs 2023
Caner Osmanpaşa – 31 Mayıs 2023
Mustapha Yatabare – 31 Mayıs 2023
Kerem Atakan Kesgin – 31 Mayıs 2023
Uğur Çiftçi – 31 Mayıs 2023
Ali Şaşal Vural – 31 Mayıs 2024
Alaaddin Okumuş – 31 Mayıs 2024
Hakan Arslan – 31 Mayıs 2024
Muammer Yıldırım – 31 Mayıs 2024
Ziya Erdal – 31 Mayıs 2024
Erdoğan Yeşilyurt – 31 Mayıs 2025