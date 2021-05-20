Sivasspor’un 17 futbolcusu kalıyor

Sivasspor'un 2020-2021 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği kadroda yer alan profesyonel futbolcudan 17'sinin sözleşmeleri devam ediyor. 1 oyuncunun 2025'e, 5 futbolcunun da 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda 8 futbolcunun sözleşmesi ise 31 Mayıs 2021'de sona erecek. Sivas temsilcisinin bu sezon gözde oyuncusu Fildişi Sahilli Max Gradel'in de sözleşmesi 2022 sezonunda bitecek.

Sivasspor'da sözleşmesi devam eden oyuncular şunlar:

Ahmet Oğuz – 31 Mayıs 2022

Fayçal Fajr – 31 Mayıs 2022

Jorge Felix – 31 Mayıs 2022

Max Gradel – 31 Mayıs 2022

Muhammet Can Tuncer – 31 Mayıs 2022

Samba Camara – 31 Mayıs 2022

Aaron Appindangoye – 31 Mayıs 2023

Caner Osmanpaşa – 31 Mayıs 2023

Mustapha Yatabare – 31 Mayıs 2023

Kerem Atakan Kesgin – 31 Mayıs 2023

Uğur Çiftçi – 31 Mayıs 2023

Ali Şaşal Vural – 31 Mayıs 2024

Alaaddin Okumuş – 31 Mayıs 2024

Hakan Arslan – 31 Mayıs 2024

Muammer Yıldırım – 31 Mayıs 2024

Ziya Erdal – 31 Mayıs 2024

Erdoğan Yeşilyurt – 31 Mayıs 2025