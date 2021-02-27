Sumudica yine başaramadı! 10 kişi kalan Sivasspor puan vermedi…

Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Demir Grup Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırmızı kart gördü. Orta sahada Samudio’ya Erdoğan Yeşilyurt’un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Marius Sumudica ile 6. lig maçında çıkan Çaykur Rizespor yine galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor, Sumudica’lı 6. maçında 4. beraberliğini alarak puanını 28 yaptı. İki haftalık galibiyet serisini devam ettiremeyen Demir Grup Sivasspor 32 puana ulaştı.

Süper Lig’de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Kayserispor’a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Hatayspor’u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dokovic ile paslaşan Sabo’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım direk dibinde yatarak topu kontrol etti.

14. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel’in ortasında Hakan Arslan’ın penaltı noktasından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Claudemir’in ceza sahası içerisine ortasında, Gradel’in kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda, top üsten auta gitti.

30. dakikada Fajr’ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uçarak topu kornere çelmeyi başardı.

32. dakikada orta sahada Samudio’ya Erdoğan Yeşilyurt’un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

42. dakikada kazanılan faul atışında Gradel’in vuruşunda barajdaki oyuncudan seken top, kaleci Gökhan Akkan son anda müdahalesi ile direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

45+2. dakikada faul atışını kullanan Dokovic’in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Yatabare’nin kafa ile ceza sahası dışına çeldiği topa, Moroziuk’un havada ayak değiştirerek sağ ayağı ile vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

61’inci dakikada Soderlund’un pasında ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan Sabo’nun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

79’uncu dakikada Michalak’ın şutunda top üstten auta çıktı.