Süper Kupa, Katar’da: Beşiktaş-Antalyaspor

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı yarın saat 20.45'te Katar'da oynanacak.

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Geçtiğimiz sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa mücadelesi, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak. Yarın saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Erbil üstlenecek.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 15. Turkcell Süper Kupa, Almanya’nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya’da oynanırken, daha sonra ise Türkiye’nin farklı illerinde sahiplerini buldu.

BEŞİKTAŞ 6’NCI, ANTALYASPOR İLK KEZ

Beşiktaş, yarın oynanacak karşılaşma ile 6’ncı kez Süper Kupa’da boy gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götürmeyi başardı. İlk kez düzenlenen 2006 yılında, kupanın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, Mert Nobre’nin golüyle 1-0 galip gelerek Süper Kupa’yı kazanma başarısı gösterdi.

Öte yandan finalin bir diğer ekibi Fraport TAV Antalyaspor ise yarın oynanacak karşılaşma ile ilk kez Süper Kupa’da sahaya çıkacak.

İKİ TEKNİK ADAM DA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR

Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa’da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın’ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş’ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli’nin Süper Kupa’yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin’in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim’de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3’üncü ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor. Genç teknik adam, Antalyaspor’un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş’taki eksikler dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında üst solunum enfeksiyonu bulgularına rastlanan Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı’nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N’Koudou’dan bu maçta faydalanamayacak.

Antalya temsilcisinde ise sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Zorlu mücadele öncesinde iki takımın sahaya şu ilk 11’ler ile çıkması bekleniyor;

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan Karaman, Larin, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Hakan, Amilton, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu