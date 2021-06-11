Süper Lig kulüplerinden A Milli Takım’a destek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında bugün Roma’da İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı’na bir destek de Süper Lig ekiplerinden geldi. Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabının ‘Evimiz, ofisimiz, sosyal medya profilimiz… Bugünden itibaren her yerde Ay Yıldızlı bayrağımız dalgalanacak!’ paylaşımına ilk olarak Göztepe cevap verdi. @MilliTakimlar’ın sesine kulak veriyoruz ve biz de profilimizde Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Tüm inancımız ve yüreğimiz sizlerle diyerek Gaziantep FK’yı etiketledi. Daha sonra ise bu akıma Fenerbahçe, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Beşiktaş destek verdi.