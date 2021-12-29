Süper Lig’de şok ayrılık! Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Süper Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 8. sırada tamamlayan Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı.

Göreve geldiği ilk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz’ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile oturarak konuştuklarını söyledi. Köseoğlu yaptığı açıklamada, “Karşılıklı tokalaştık. Bülent Korkmaz ile yollarımızı ayırdık. Herhangi bir tazminat talep etmedi. Kendisi çok beyefendi bir insan. Biz yönetim olarak son çıktığı maça kadar tüm haklarını kendisine verdik” sözlerine yer verdi.

ALANYASPOR’UN BAŞINDA 18 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Alanyaspor’un başında 16’sı Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan Bülent Korkmaz, 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Alanyaspor Süper Lig’de oynadığı son üç maçta galibiyet alamazken, Adana Demirspor’a sahasında 3-1, Gaziantep FK’ye ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Bülent Korkmaz yönetiminde son lig maçında evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda Mardin 1969 takımını 5-0 mağlup ederek Son 16 Turu’na kalmıştı.

FARIOLI SESLERİ

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz’ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Francesco Farioli’nin düşünüldüğü öğrenildi.