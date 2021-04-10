Süper Lig’in dibinde ateş var

Bu sezon Süper Lig’e 4 takımın veda edecek olmasıyla birlikte son viraja girilirken alt sıralarda kıyasıya bir yarış var. 40 puanla 11. sırada bulunan Konyaspor ile 33 puanla 18. sırada bulunan Kayserispor arasında 7 puan fark bulunuyor. 21. sıradaki Denizlispor, 26 puanla lige havlu atmış değil. 35'er puanlı Çaykur Rizespor 13'üncü ve Kasımpaşa 14. sırada yer alıyor ama Yeni Malatya, Ankaragücü, Başakşehir ve Kayserispor 33 puanla alt alta sıralanıyor. Gençlerbirliği de 31 puanla rakiplerinin ensesinde. Yarın Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Ankara derbisinde karşılaşacak.

Hatanın telafisi olmayan son viraja giriliyor. Kümede kalmak için 11 takımın vereceği mücadele nefesleri kesecek.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Süper Lig’de alt sıralarda kıyasıya bir mücadele varken 40 haftalık sezonun şampiyonluk yarışı da kızışmaya başladı. 3-0'lık Alanya galibiyetiyle rahat bir nefes alan lider Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre avantajını koruyor. 37. haftaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı.