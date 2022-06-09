TFF başkanlığına 2 aday var! Mehmet Büyükekşi ve Hüseyin Yangın…

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabilmek için adaylık süreci sona erdi. Mehmet Büyükekşi ve Hüseyin Yangın, 16 Haziran'daki TFF kongresinde başkan olabilmek için seçim yarışına girecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda Nihat Özdemir’in istifası sonrası başkanlık koltuğuna kimin geçeceği merak konusuydu. 16 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesi ilk aday haftalar önce Mehmet Büyükekşi dilekçesini iletmişti. Bugün saat 17.00’de sona erecek adaylık başvurusu için son dilekçeyi veren isim Hüseyin Yangın oldu.

ISLAK İMZA SEÇİM GÜNÜNE KADAR TOPLANABİLECEK

Sürenin dolmasına yaklaşık 1 saat kala Pazarspor Başkanı Hüseyin Yangın da TFF Genel Sekreterliği’ne giderek adaylık için dilekçesini verdi. Adaylar, toplam delege sayısının 5’te 1’ine tekabül edilen ıslak imzayı ise seçim gününe kadar toplama hakkına sahip.

Daha önce Gaziantep FK başkanlığı yapan Büyükekşi yaptığı açıklamada 234 imza topladığını belirtmişti.

16 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilecek kongrede çoğunluk sağlanamazsa, üçte ikilik çoğunluk aranmaksızın salt çoğunlukla 17 Haziran’da seçime gidilecek. Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF başkanlık koltuğunda oturacak. 2023 Haziran’ındaysa 4 yıllık bir dönem için olağan genel kurul gerçekleştirilecek.

HÜSEYİN YANGIN KİMDİR?

Hüseyin Yangın, Rize’nin Pazar ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi Pazar’da, orta öğrenimi Kabataş Erkek Lisesi ve Pazar Lisesi’nde bitirdi. Yükseköğrenimi İTÜ Denizcilik Fakültesi’ni (YDO) 1977 yılında bitirerek tamamladı. Pazarspor’da ve üniversite takımında kalecilik yaptı. İTÜ Yüksek Denizcilik Okulu’nun federe futbol kulübünde iki yıl başkanlık yaptıktan sonra 1991’de yönetimine girdiği Pazarspor’da 16 yıl başkanlık koltuğunda oturdu.

Hüseyin Yangın, iş hayatına uzun yıllar denizlerde uzak yol kaptanı olarak çalışarak başladı. Ardından ortağı ve sahibi olduğu Granmar Denizcilik A.Ş.’de kimyasal tanker işletmeciliği ile hayatını sürdürmekte. Hüseyin Yangın, evli ve Dicle Deniz isimli bir kızı bulunuyor.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR

1961 yılında Gaziantep’te doğan Mehmet Büyükekşi, 61 yaşındadır. Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi ve İngiltere’de İşletme ve İngilizce dil eğitimini alan Büyükekşi, evli ve üç çocuk babasıdır.

Daha önce Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği, B20 Yürütme Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı, 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulunan Büyükekşi, şu anda Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyeliği, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyeliği, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.