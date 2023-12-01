Trabzonspor’da ara transfer stratejisi Abdullah Avcı’nın raporuna bağlı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, takımın geleceği için kritik kararlar alıyor. Üç önemli maçın ardından yapılacak transferler ve takım değerlendirmesi merak konusu.

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Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın devre arası transfer stratejisini belirlemek üzere.

Sivasspor ile deplasmanda berabere kalan takımın eksik yönleri ve mevkii ihtiyaçları konusunda Avcı’nın, önümüzdeki üç maçı değerlendirerek yönetim kuruluna bir rapor sunması bekleniyor.

Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Bordo-Mavililer, bu maçın yanı sıra deplasmanda Gaziantep FK ve evinde Samsunspor ile oynayacakları müsabakalar sonrası, teknik direktör Abdullah Avcı’nın hem kadrodaki bazı oyuncuların performansını değerlendirip hem de transfer ihtiyaçlarını belirleyerek raporunu yönetimle paylaşması öngörülüyor.

Üç maçlık bu dönemde Abdullah Avcı’nın, performanslarından memnun olmadığı oyuncuları yeniden değerlendirme şansı bulacak ve sonuçlara göre yönetim kuruluna raporunu sunacak.

EN AZ 3 TRANSFER

“Hem parçada hem görselde çalışıyorum, sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bay bay. Net, bu bir organizasyon oyunu. Teşekkür ediyorum ama gelişimimizi hızlandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullanmış olan Avcı, istenen sonuçlar alınırsa yönetimden en az üç transfer talep etmeyi planlıyor.

AVCI SİNYALİ VERMİŞTİ

Daha önce, ligin 12. haftasında Konyaspor ile evinde oynanan maçın ardından Abdullah Avcı, bazı oyuncularına dolaylı yollardan mesajlar göndermişti.

Tecrübeli teknik direktör, takımının hatalı gol yediği anları ele alarak, “Hem parçada hem görselde çalışıyorum, sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa yapacak bir şey yok, bay bay. Net, bu bir organizasyon oyunu. Teşekkür ediyorum ama gelişimimizi hızlandırmamız gerekiyor” şeklinde konuşmuştu. (DHA)