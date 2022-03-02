Trabzonspor’da Vitor Hugo şoku! Kırık var

Antalyaspor maçında sakatlanan Trabzonspor'un 30 yaşındaki stoperi Vitor Hugo'da kırık tespit edildi, oyuncunun bacağı alçıya alındı.

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven Vitor Hugo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kibar Yaşar Güven, “Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sağ bacağından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında sağ tibia lateral platoda non-deplase kırık tespit edilmiş olup konservatif tedavisi planlanan oyuncumuza uzun bacak alçısı uygulanmıştır” dedi.

“KEYFİM KAÇIK”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Antalyaspor maçının ardından, “Vitor Hugo’nun durumunu bilmiyorum. MR’a gidecek. O anlamda keyfim kaçık. Zaten eksik olduğumuz bir bölgeydi. Ne olduğunu bekleyeceğiz, umarım çok ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi, genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız.” ifadelerini kullandı.