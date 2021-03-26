Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda işin sırrı Avrupa

Hollanda önünde tarihi bir galibiyet alan A Milli Takım'ın 5 büyük ligde oynayan isimlerin ağırlıkta olduğu kadrosu dikkat çekti. İlk 11'de şans bulan 9 oyuncu; Fransa (4), İngiltere (3), İtalya (1) ve Almanya'da (1) top koşturuyor. Sonradan giren 5 oyuncudan biri İtalya, diğeri ise İspanya deneyimli. ‘Portakallar'ı devirirken süre alan 16 futbolcudan 5'i Türkiye'de, Süper Lig'de oynuyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in elinde halen 27 kişilik bir kadro var. Bu 27 oyuncunun 13'ü 5 büyük futbol ülkesinde, 1'i ise (Orkun Kökçü) Hollanda'da ter döküyor. 13 milli futbolcu ise Süper Lig'den…

Ozan Kabak’a İngiliz övgüsü

Öte yandan Ozan Kabak, Hollanda maçındaki performansıyla Liverpool taraftarını büyüledi. İngilizler sosyal medyada milli stopere övgüler yağdırırken Daily Star “Çok iyi ve sadece 20 yaşında. Hak ettiği saygıyla bahsedilmiyor” yorumunu yaptı. Haberde “Klopp, Ozan ile olan anlaşmayı bu yaz kalıcı hale getirmek için sözleşmesindeki ek maddeyi hayata geçirebilir” denildi.