Türkiye Galler maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Milliler ikinci sınavda…

Güçlü kadrosu ile turnuvanın iddalı takımları arasında yer alan A Milli futbol takımımız, İtalya karşısında yaşadığı hayal kırıklılığını Galler maçında telafi etmek istiyor. Azerbaycan’da oynanması sayesinde taraftar desteğini de rakibe göre daha yoğun hissedecek olan Türkiye galip gelerek gözünü İtalya İsviçre maçına çevirmek istiyor.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlayacak. Karşılaşma TRT 1'in internet sitesi aracılığıyla da izlenebilecek.

TÜRKİYE GALLER MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore

PUAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bakü’de 16 Haziran Çarşamba günü oynayacağımız Galler maçında tek hedefi 3 puan olması gereken Türkiye için olası bir puan kaybı işleri çok çok zora sokabilir. Kalan iki maçta toplanacak 6 puan üst tur için çok büyük avantaj olacak çünkü şampiyonada en iyi dört grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. Bu yüzden her bir puan ve golün çok büyük önem arz ediyor.

SON MAÇA KAFA KAFA GİRİLİRSE NE OLUR?

Turnuvanın grup aşamasının son maçında aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi halinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor. Bu senaryo henüz hiçbir büyük turnuvada gerçekleşmedi. Ancak EURO 2008’de bu senaryoya çok yaklaşıldı.