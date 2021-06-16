Türkiye-Galler maçında anonslar karıştı

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken, sol bek Umut Meraş, dakikalar 70’i gösterdiğinde sakatlanarak oyundan çıktı. Bu futbolcunun yerine Mert Müldür oyuna dahil olan isim olurken, statta yanlış anons yapıldı. Devre arasında Okay Yokuşlu’nun yerine Merih Demiral oyuna giren isim olurken, Merih’in ismi, 72. dakikada bir kez daha anons edildi.

ÜÇ İSİM KADRODA YER ALMADI

Öte yandan A Milliler’in 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Şenol Güneş, ilk maçta kadroda yer verdiği Enes Ünal’ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Şenol Güneş, Enes Ünal’ın yerine Galatasaray’ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.