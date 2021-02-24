Uğur Kulaksız ile devam kararı

Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, “Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserisporumuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız, Uğur hocamıza güveniyoruz” açıklamasında bulundu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise taraftara seslendiği mesajında, “Biz büyük bir aileyiz. Hepinizin fikri altın değerinde. Şimdi Uğur hocamızla savaşma zamanı. Mücadelemiz, azmimiz göz dolduracak ve hepimizin özlediği keyif veren Kayserispor'u izleyeceğiz. İnanın hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

PETRESCU DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile ilişiğini kesen teknik direktör Dan Petrescu 8 maça çıktı. Ligin 17.haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında göreve başlayan Petrescu, 8 maçta görev yaptı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde 2 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti. Rakip filelere 6 gol atan Kayserispor kalesinde ise 9 gol gördü.

Kayserispor’un Petrescu ile çıktığı maçlar ve skorları şöyle:

Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Başakşehir 2-0

Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Erzurumspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Ankaragücü 0-0

Sivasspor-Kayserispor 2-0