Vitor Pereira, Mesut Özil kararını verdi! Fenerbahçe’nin ideal 11’i…

Fenerbahçe'de istikrar isteyen Teknik Direktör Vitor Pereira, kadrosunu netleştirdi. Mert Hakan ve İrfan Can sahalara döner dönmez takımın bankoları olacak, Mesut Özil hamle oyuncusu durumuna gelecek. Pereira böylece hücumdaki sorunun çözüleceğine inanıyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin oynadığı 15 maçta 15 farklı kadro tertibi kullanan Vitor Pereira artık istikrar istiyor. Portekizli, her ne kadar sakatlıklar ve cezalar nedeniyle buna mecbur kaldığını söylese de sürekli kadroyla oynadığı yönündeki eleştirilerden kurtulamıyordu. Pereira, ilk yarının kalan maçlarında mümkün olduğu kadar ideal 11 ile sahaya çıkmayı planlıyor. Ve tecrübeli hocanın ideal kadrosunda beklentileri karşılayamayan Mesut Özil yer almıyor.

HAREKETLİ HÜCUM PLANI

Pereira, Mert Hakan ve İrfan Can'ı maç fitliği kazandıkları an ilk 11'e alacak. Bu durumda da daha önce iki kez hocasıyla sorun yaşayan Özil as kadronun dışında kalacak. Mesut, maçın durumuna göre hamle oyuncusu haline gelecek. Mert, 8 numarada Gustavo'nun partneri olurken İrfan ise Mesut'tan beklenen ancak yapamadığı hareketli hücumcu olarak kullanılacak. Pereira, böylece ofansta daha etkili olacağına inanıyor.

Vitor Pereira’nın aklındaki 11: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Gustavo, Mert, Osayi, Pelkas, İrfan, Valencia