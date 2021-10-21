Vitor Pereira’dan Mesut Özil tepkisi ve tecrübe itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil'in oyundan çıkmasıyla ilgili gelen soruya tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Avrupa Ligi’nde Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın Avrupa’da tecrübe eksikliği bulunduğuna dikkat çeken Pereira, Mesut Özil’in oyundan alınmasına dair sorulan bir soruya sert tepki gösterdi. İşte Pereira’nın Antwerp maçı sonrası yaptığı açıklamalar:

‘AVRUPA LİGİ’Nİ KAZANACAK SEVİYEDE DEĞİLİZ’

“Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor, bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor. Bana kimse şunu bir kişi bile diyemez ki bu takım koşmadı, denemedi. Bunu bir kişi bile sorgulayamaz. Biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. 3 aydır buradayız ve tecrübeye ihtiyacımız var. Olympiakos son 10 yılda buralarda, tecrübeleri var. Frankfurt'a baktığımızda Bundesliga'da oynuyor ve bu turnuva seviyesinde takımlarla oynuyor. Taktiksel anlamda Süper Lig, Avrupa ligleriyle aynı değil. Yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman hatalar yaparsınız. Bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Bugünkü maça baktığımız zaman baskıyı kompakt bir şekilde yapamadık, maçta sürekli kontrataklar oldu. Hatlar arasındaki boşluğu açtık. Hep hızlı oynamak istedik, ilk dakikada gol yedik. Bunu bana sorabilirsiniz, maç buydu. İkinci yarıda daha kompakt oynadık ilk yarıya göre ama tabii ki ilk yarıda istediğimiz baskıyı sergileyemedik. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Ben takımdaki istediğim görüntüyü 2-2‘den sonra gördüm. Bu kulüpte herhangi birinin Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa aynı fikirde değilim. Bu turnuvada maç kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız ama bu turnuva için tecrübemiz yok. Szalai'ye soru sordunuz, 2 maçta 5 gol yediniz diye. Ama Trabzonspor'a karşı 70 dakika 10 kişi oynadık, çok koştuk ve çok çalıştık.”

“BÜTÜN TAKIM YÜZÜNDEN OLDU BU”

“Futbol 11'e 11 oynanan oyundur. Bazen Trabzon'da olduğu gibi 11'e 10'da oynanır. Sahadaki 11 oyuncunun bütün oyunu çok iyi anlaması gerekiyor. Benim de yapmam gereken bu. Oyunculara bunu aşılamam gerek. Biz baskı yaptığımız zaman nasıl baskı yapmalıyız, nasıl kontratağa çıkmalıyız, topu nasıl tutmalıyız ve tempoyu nasıl belirlemeliyiz diye sahadaki 11 oyuncu ve diğer oyunculara anlatmam gerekiyor. İlk günden beri bunun için çalışıyoruz. Bazen bunu yapıp bazen yapamıyoruz. Bugün sahada baktığımızda çok fazla oyun temposu vardı. Çok koştuk bugün ama iyi anlamda değildi. Bütün takıma bakmamız gerekiyor. Bütün takım yüzünden bu oldu. Trabzon sonrası benim yapmam gereken bu takım ruhunu daha yüksek seviyede tutmalıydım. Hep birlikte çalışıyoruz ama takımla bunu analiz etmem gerekiyor. Bir anda belki çok hızlı oynamaya çalışıyoruz ama bunu iyi yapmıyoruz. Gol atmalıyız diye çok hızlı oynarken bu şekilde oyunu kontrol edemiyoruz. Rakibe baktığımız zaman takımın adına bakarız. Antwerp iyi bir takım. Bu grupta herkesle çekişebilecek takım. Bize benzer seviyede bir takım. Bugün kazanmayı çok isterdim. Biz yarın bu durumu analiz edeceğiz seviyemizi yukarı çıkacağız ve en önemlisi birlikte olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluklar kovalamanın en önemli unsuru bu“

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

“Baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha’yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı.”

“TECRÜBE EKSİKLİĞİ VAR”

“Yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Bu takım 3 yıldır Avrupa’da yok, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Hatalar da yapıyoruz, iyi oynadığımız maçlar da var. Yeni bir takım inşa ettiğinizde hatalar normal olabiliyor, tecrübe eksikliği yaşıyoruz. Önümüzde 3 maç daha var, en iyi sonuçları almak istiyoruz. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik, maalesef olmadı. Gelecekte güçlenerek buradan çıkmak istiyoruz.”

“OYUNCULARIMI KÖTÜLEMEM”

“Penaltıyı tabii ki kendi aramızda konuşuruz. Penaltı atacak iki kişi belirleriz. Birinci opsiyon Valencia, ikincisi Sosa. İlk penaltıyı o attı. O an ne düşündüğünü bilmiyorum ama en iyi şeklin o an o olduğunu düşündü. İkinci penaltıyı farklı attı. Ben sahada olsaydım kendime göre doğru olan kararı verirdim. Futbol bu. Gülmedim, üzüldüm ve kazanmak istiyordum. Gol atmamız gerekiyordu. Bunu yarın kendi aramızda konuşacağız. Ben burada oyuncularıma gidip onlara bağırarak bir şey göstermem, oyuncularımı kötülemem. En iyi günlerinde değillerdi ama mücadele gösterdiler.”

İlginizi Çekebilir Mesut Özil oyundan çıktı suları tekmeledi, küfürler savurdu!