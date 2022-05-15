Volkan Demirel: Oraya girmek biraz tuhaf oldu

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de ilk kez rakip olan Karagümrük'ün hocası Volkan Demirel, golsüz berabere biten mücadelenin ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karagümrük’te teknik direktör Volkan Demirel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk defa Kadıköy’de rakip soyunma odasına girdiğini belirten Demirel, “Biraz tuhaf oldu. Burası beni Volkan yapan yer” dedi. Volkan Demirel’in sözleri şöyle;

“Zor bir akşamdı benim adıma. Ben Fenerbahçeliyim burası beni Volkan Demirel yapan yer. Burada doğdum, burada büyüdüm ama şu anda Karagümrük teknik direktörüyüm. Taraftar beni hep destekledi. Bugün de çok desteklediler sağ olsunlar. İnşallah Volkan sevgileri devam eder. Profesyonel tarafta da ne olursa olsun her zaman kazanmak için elimden geleni yapacağım.”

“Fenerbahçe teknik direktörlüğünü konuşmak için erken. Her şeyin bir zamanı var. Şu an Karagümrük’ün teknik direktörü olmaktan mutluyum.”

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