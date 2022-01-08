Volkan Demirel: ‘Penaltı değilse hocalığı bırakırım’

Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından hakem Zorbay Küçük'ü hedef aldı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Fatih Karagümrük, 3-1’lik mağlubiyetle galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. İlk yarıyı 2-0 geride tamamladıktan sonra skoru 2-1’e getiren ve bir pozisyonda penaltı bekleyen Karagümrük cephesi, VAR’da pozisyon öncesinde faul olduğu tespit edilince yıkıldı.

Maçtan sonra karşılaşmayı değerlendiren Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakem Zorbay Küçük’ün verdiği kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“İlk yarıya iyi başlayamadık. Neticesinde bireysel hatalardan yediğimiz iki golle mağlup olduk. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler oyunu dengeye getirdi ve golü bulduk. Golü bulduktan sonra tartışılan şeyler var. Birçok şey söylemek gerekiyor. Hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum.”

“DEĞİLSE GERÇEKTEN BIRAKACAĞIM”

“Sadece şunu söyleyeceğim. Eğer bu pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse de ben hocalığı bırakayım. Zorbay (Küçük) hocama böyle bir teklifte bulunuyorum. İlk golde de faul var yani. Bunu neden vermezsin? VAR var, o var, bu var. Sadece Zorbay hocayla ilgili de değil. Bu bir tekliftir. Eğer penaltıysa hocam bir zahmet hakemliği bıraksın. Değilse de ben hocalığı bırakacağım. Net söylüyorum.”

“O ZAMAN NİYE BUNA FAUL VERİYORSUN?”

“Gol öncesi bizim oyuncu düşürmüş ya rakip oyuncuyu. Bizim ceza sahamızda olsa penaltı verecek misin? Vermeyeceksin. O zaman niye buna faul veriyorsun? Gaziantep’i tebrik ediyorum. Sıkıntı değil, mağlup de olabilirsin. Ama gerçekten söylüyorum bırakırım hocalığı.”