Gaziantep FK, Fatih Karagümrük’e şansı tanımadı: 3-1

Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maç Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük arasında oynandı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Karagümrük'ün umutlarını, Gaziantep FK'lı Joao Figueiredo'nun müthiş golü sonlandırdı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 20. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük’ü ağırlayan Gaziantep FK, maç öncesi 5 futbolcusu corona olmasına rağmen 3-1’lik galibiyetle iyi formunu sürdürdü.

Ligde üste üçüncü maçını Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri Furkan Soyalp (6′), Muhammet Demir (18′) ve Joao Figeiredo (73′) kaydetti. Konuk ekip Karagümrük’ün tek golü 50’de Emre Mor’dan geldi. 24 yaşındaki Mor, Karagümrük formasıyla bu sezon ilk golünü atarken, 387 gün sonra ilk kez bir resmi maçta ağları sarsmayı başardı.

Bu sonuçla son 5 maçından dördünü kazanan Gaziantep FK 31 puana yükseldi. Üst üste üçüncü maçını da beraberlikle tamamlayan Fatih Karagümrük ise, 27 puanda kaldı. Volkan Demirel’in teknik direktörlüğe geldiği ilk maçta Göztepe’yi yenen Karagümrük, sonrasındaki iki maçta berabere kalıp Gaziantep karşısında da yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

MÜTHİŞ FÜZEYLE SON NOKTA

Soyunma odasına 2-0 geride giren Karagümrük’te, Teknik Direktör Volkan Demirel ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliği ile başladı. Oyuna giren Emre Mor’un ikinci yarının hemen başında attığı golle skoru 2-1’e getiren Karagümrük, beraberlik için birçok fırsat yakaladı ancak değerlendiremedi. Karşılaşmanın 64. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı bekleyen Karagümrüklü oyuncular, hakemin VAR kontrolünde pozisyon öncesinde faul tespit etmesiyle yıkıldı.

Dakikalar 73’ü gösterirken, Karagümrük savunmasında kaptırılan topla buluşan Joao Figueiredo, ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşla skoru 3-1’e getirerek rakibinin umutlarını sonlandıran isim oldu.