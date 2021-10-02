Volkan Demirel’in Aykut Kocaman sözleri gündem oldu… ‘Ben size söylemiştim’

Volkan Demirel'in, yayıncı kuruluşta Karagümrük - Başakşehir maçı sonrası görevi bırakan Aykut Kocaman ile ilgili sözleri gündem oldu.

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Fenerbahçe’nin efsane kalecisi ve yayıncı kuruluşun yorumcusu Volkan Demirel’in dün akşam maçtan sonra yaptığı açıklamalar gündem oldu. Volkan Demirel tahmininde tam isabet sağlarken, sözleri herkesi şaşırttı.

İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 3-1 yendi. Maça fırtına gibi giren kırmızı-siyahlı takım, Bertolacci (2) ve Balkovec’in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. 84. dakikada Daniel Aleksic’in golü, Başakşehir için teselli olmaktan öteye gidemedi. Turuncu-lacivertli takım ligdeki son 8 maçında 6. yenilgisini alırken, kötü gidişini sürdürdü.

‘MAÇ ÖNCESİ ZATEN RAHAT OLMADIĞINI HİSSETTİM’

Maç sonrası teknik direktör Aykut Kocaman yönetime istifasını sunacağını söyledi. Volkan Demirel’in yıllarca birlikte çalıştığı deneyimli teknik adamın aldığı kararla ilgili yorumları çok konuşuldu. Aykut Kocaman’ı çok iyi tanıdığını ifade eden Demirel şöyle devam etti: “Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut Hoca’nın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim.”

‘BEN SİZE DİREKT SÖYLEDİM’

”Aykut Hoca’nın bir lafı var; “Ben bazen koklarım” der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut Hoca’nın bıraktığını söyledim. Aykut Hoca’nın rahat olmadığı bir ortam var. Çalışmayı istemediğinin göstergesi. 7-8 haftadır maçları izliyoruz, yorumluyoruz, hangi takımın neler yapabileceğini öngörebiliyoruz. Başakşehir’in ilk yarıdaki oyunu, bizim düşüncelerimizin çok altındaydı.”

‘BIRAKTIYSA DOĞRU KARARDIR’

”Futbolcuların performans odaklı olmadıklarını gördük. Benim düşüncem Aykut Hoca bıraktıysa doğru karardır. Rahatsız olduğu o kokuyu almıştır. İnşallah hem kendisi hem de Başakşehir için hayırlısı olur.”