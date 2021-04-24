Watford yeniden Premier Lig’de!

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den düşen Watford, Championship’in bitimine 2 hafta kala Norwich City’nin ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı.

SWEEEEEET CAROLINE pic.twitter.com/Sc1TrnJo5D — Watford Football Club (@WatfordFC) April 24, 2021



Ligin 44. haftasında Millwall’u konuk eden Watford, Ismaila Sarr’ın 11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Bitime 2 hafta kala puanını 88’e yükselten Watford, bir maçı eksik olan üçüncü sıradaki Brentford ile arasındaki farkı 10’a çıkarttı.

Bu sonucun ardından Premier Lig’e geri dönen Watford, Norwich City’nin ardından bunu başaran ikinci takım oldu.