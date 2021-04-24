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Watford yeniden Premier Lig’de!

İngiltere Championship 44. hafta karşılaşmasında Millwall'u 1-0 mağlup eden Watford, yeniden Premier Lig'e yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:50, 24/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Watford yeniden Premier Lig’de!

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den düşen Watford, Championship’in bitimine 2 hafta kala Norwich City’nin ardından yeniden Premier Lig’e yükselmeyi başardı.


Ligin 44. haftasında Millwall’u konuk eden Watford, Ismaila Sarr’ın 11. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 galip geldi. Bitime 2 hafta kala puanını 88’e yükselten Watford, bir maçı eksik olan üçüncü sıradaki Brentford ile arasındaki farkı 10’a çıkarttı.

Bu sonucun ardından Premier Lig’e geri dönen Watford, Norwich City’nin ardından bunu başaran ikinci takım oldu.

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