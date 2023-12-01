Yağmur Uraz: “Kadın futbolu anlamında federasyon tüm tuşlara bastı”

Yağmur Uraz, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Futbol Takımı'yla kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor. UEFA Uluslar C Ligi'ndeki hedefleri ve futbol tutkusu hakkında özel açıklamalar yaptı.

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Tecrübeli golcü Yağmur Uraz, Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Milli Kadın Futbol Takımı’nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Uraz, “Bunu bana soruyorlar. Arkadaşlarım da soruyor. ‘3 büyük takımda forma giydin; fark ne, ne hissediyorsun’ diye. Hepsi birbirinden büyük kulüpler. Ama Fenerbahçe’de gerçekten değerli olduğunuzu hissettiriyorlar. Burada oynadığım için çok mutluyum” şeklinde duygularını ifade etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi’nde ilk dört maçını kazanarak B Ligi’ne yükselmeyi başardı. Takım, gruptaki son iki maçını bugün Litvanya’da ve 5 Aralık Salı günü Mersin’de Gürcistan ile oynayacak. Bu önemli karşılaşmalar öncesi Yağmur Uraz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalar yaparak, takımın hedeflerini dile getirdi.

Uraz, “Uluslar C Ligi’ni 6’da 6 yaparak, gol yemeden tamamlamak istiyoruz. İlk maçımız için Litvanya’ya gideceğiz. Şu an kamp iyi gidiyor. Önce Litvanya’da maçımızı kazanacağız. Sonra Mersin’de halkımız önünde Gürcistan ile karşı karşıya geleceğiz. En son Mersin’de son dakika golüyle güzel bir galibiyetimiz vardı. Mersin bizim için özel bir yer. Orada da kazanıp, 6’da 6 yaptıktan sonra B Ligi için hazırlıklarımıza bakacağız. Mersin’deki bütün halkımızı stada bekliyoruz. Onların desteğiyle daha iyi bir oyun, daha iyi bir skorla oradan ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, takımın motivasyon ve hedeflerini aktardı.

“BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE BİR İLGİ VAR”

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Elazığ ve Çorum’da gerçekleştirdiği maçlar, taraftarların yoğun ilgisiyle gündemde.

Takımın başarılı oyuncusu Yağmur Uraz, bu ilgiye dair, “Hem Elazığ hem de Çorum halkına çok teşekkür ediyoruz. Gereken ilgiyi fazlasıyla gösterdiler. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bunu görünce insanın motivasyonu artıyor. Bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum. Bu anlamda güzel bir ivme yakaladık. Farkındalık, bilinirlik artmaya başladı. Bu yönde güzel ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TFF TÜM TUŞLARA BASTI”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kadın futboluna verdiği desteği de vurgulayan Uraz, “Kadın futbolu anlamında federasyon tüm tuşlara bastı diyebiliriz, inanılmaz bir ilgi var. Ayrıca sponsorların çok desteği var. Bunlar birleştiğinde, bu ivmeyi yakalıyoruz. Biz oyuncular olarak daha değerli hissediyoruz. Bunlar da sahada sonuç olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“ÇOK ÇEKİŞMELİ MAÇLAR OLUYOR”

Kadınlar Süper Ligi’nde rekabetin giderek arttığını vurgulayan Yağmur Uraz, heyecanlı maçlara dikkat çekti.

Uraz, “Kariyerimin en tahmin edilemez maçlarını yaşıyorum. Çok çekişmeli maçlar oluyor. Yıllar öncesinde hep tahmin ederdik. Bu maç böyle olur, şu maç şöyle olur diye. Şu an asla tahmin edilmiyor. Sürprizler yaşanıyor. Şu an kıyasıya bir mücadele var. Milli takım sonrasında 3 maç var ve sonrasında devre arası olacak. Biz de Fenerbahçe olarak 3’te 3 yapıp, devreye o şekilde girmek istiyoruz” dedi.

Takım ve bireysel başarılar hakkında da konuşan Uraz, “Öncelikle Fenerbahçe formasıyla kupa kaldırmak istiyorum. Gerçekten takım arkadaşlarımla beraber kenetlendik. Sonrasında bireysel olarak bakarsak gol kraliçesi olarak, kupayı kaldırmak neden olmasın. Bu da hedeflerim arasında. Ancak önceliğimiz maç kazanmak” ifadelerini kullandı.