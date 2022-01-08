Yaralı Galatasaray, Giresunspor karşısında ilaç peşinde!

Ligin ilk devresini 10. sırada tamamlayan Galatasaray'ın 2022'deki ilk rakbi Giresunspor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, ligde ikinci devrenin ve 2022'nin ilk maçında Giresunspor'u ağırlayacak. 2021'i büyük hayal kırıklığı ile kapatan, son 8 maçta 1 galibiyet alabilen, puan sıralamasında 10. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'na da ‘Denizlispor faciası' ile veda etmişti.

Yeni yıla girerken yaşanan Elmas-Terim gerginliği de rafa kaldırıldı. Bugün çıkacak muhtemel kötü sonuç, Terim'in durumunu iyice tartışılır hale getirecek. Takımda 2 cezalı, 3 sakat oyuncu var. 2 oyuncu da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarda. Alpaslan'ın testi negatife döndü. İzolasyonda olan Van Aanholt ve Fatih'in durumları bu sabahki testlere bağlı. Diğer pozitif Taylan ise yok. Sakatlığı geçen Boey de ilk on birde.

Muhtemel 11’ler:

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Berkan, Alper, Cicaldau, Babel, Halil.

İsmail, Boey, Nelsson, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Berkan, Alper, Cicaldau, Babel, Halil. Giresunspor: Okan, Zeki, Douglas, Perez, Aziz Behich, Flavio, Pelupessy, Süleymanov, Diabate, Serginho, Balde.

YENİ BAŞLANGIÇ

Galatasaray, dün bir açıklama yayımladı. Bildiride, sezonun ikinci yarısında hakem hatalarını asgariye indirmek için kurumsal tedbirlerin alınması gerektiği belirtilip yeni başlangıç vurgusu yapıldı.