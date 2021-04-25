Yeni Malatyaspor, 6 puanlık maçta Ankaragücü’nü yendi

Süper Lig’in 37. haftasında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Yeni Malatyaspor’un galibiyet golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77’de Tetteh’den geldi. Hafez’in sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortaya tecrübeli forvet kafa vuruşunu yaptı, yerden seken top filelerle bulunca ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Adem bu golle bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetmiş oldu

Dakikalar 77’yi gösterdiğinde ise ev sahibi takımı iyice rahatlatan gol geldi. Oyuna 68’de Kubilay’ın yerine giren Tetteh, ceza sahasında Pazdan’ı geçip düşerken yaptığı vuruşta topu köşeden filelere gönderdi.

Ankaragücü’nün tek golünü ise 90+3’te penaltıdan Paintsil kaydetti.

OYUNA GİRDİ, 5 DAKİKA SONRA ATILDI

Ligdeki puan durumunda alt alta sıralanan iki takımın kritik mücadelesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 61. dakikada Idriz Voca’nın yerine oyuna Geraldo’yu dahil etti. Bu sezon skora hiç katkı yapamayan Angolalı forvet, 65. dakikada Karim Hafez’e yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kart gördü.

Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 75. dakikada gördüğü sarı kartla, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Ankaragücü’nde ise Paintsil 73’te gördüğü kartla cezalı duruma düşerek takımını Gaziantep FK maçında yalnız bırakacak.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 40 puanla 14. sıraya çıkarken, konuk takım ise 38 puanla 15. sıraya geriledi.

Ligin 38. haftasında Yeni Malatyaspor Perşembe günü saat 16.00’da Sivasspor ile deplasmanda; Ankaragücü ise aynı gün saat 20.30’da Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR