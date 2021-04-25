Yeni Malatyaspor, 6 puanlık maçta Ankaragücü’nü yendi

Süper Lig’in 37. haftasında Yeni Malatyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Yeni Malatyaspor’un galibiyet golleri 55. dakikada Adem Büyük ve 77’de Tetteh’den geldi. Hafez’in sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortaya tecrübeli forvet kafa vuruşunu yaptı, yerden seken top filelerle bulunca ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Adem bu golle bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetmiş oldu
Dakikalar 77’yi gösterdiğinde ise ev sahibi takımı iyice rahatlatan gol geldi. Oyuna 68’de Kubilay’ın yerine giren Tetteh, ceza sahasında Pazdan’ı geçip düşerken yaptığı vuruşta topu köşeden filelere gönderdi.
Ankaragücü’nün tek golünü ise 90+3’te penaltıdan Paintsil kaydetti.
OYUNA GİRDİ, 5 DAKİKA SONRA ATILDI
Ligdeki puan durumunda alt alta sıralanan iki takımın kritik mücadelesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 61. dakikada Idriz Voca’nın yerine oyuna Geraldo’yu dahil etti. Bu sezon skora hiç katkı yapamayan Angolalı forvet, 65. dakikada Karim Hafez’e yaptığı sert hareket sonrasında kırmızı kart gördü.
Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük 75. dakikada gördüğü sarı kartla, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Ankaragücü’nde ise Paintsil 73’te gördüğü kartla cezalı duruma düşerek takımını Gaziantep FK maçında yalnız bırakacak.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 40 puanla 14. sıraya çıkarken, konuk takım ise 38 puanla 15. sıraya geriledi.
Ligin 38. haftasında Yeni Malatyaspor Perşembe günü saat 16.00’da Sivasspor ile deplasmanda; Ankaragücü ise aynı gün saat 20.30’da Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
- 6. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.
- 23. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihallaç'ın ceza alanına yolladığı pasta Kubilay etkili vuramayınca top defansa çarparak kornere çıktı.
- 34. dakikada sol kanatta ceza alanında topla buluşan Stelios Kitsiou'nun çektiği sert şutta top kale direğine çarparak geri döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
- 36. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
- 41. dakikada Alper Portuk'un pasında topla buluşan Lobjanidze’nin, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topun sahibi oldu.
- 43. dakikada Fofana'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Korcan topu kornere çeldi.
- 53. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Endri Çekici, direkt olarak kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kontrol ederek tehlikeyi önledi.
- 55. dakikada sol kanatta gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Karim Hafez, son çizgiye inerek ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Adem Büyük, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 1-0
- 66. dakikada orta sahada yaşanan mücadelede Geraldo’nun Karim Hafez’e yaptığı hareket sonrasında Hakem Ümit Öztürk, Geraldo’yu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
- 71. dakikada Ankaragücü'nde sol kanattan gelişen atakta ceza sahası dışına yapılan ortada topla buluşan Paintsil’in şutunda kaleci Ertaç rahatlıkla topa sahip oldu.
- 76. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına atılan pasta topla buluşan Paintsil, Ertaç’ı geçip çayrazdan vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
- 77. dakikada gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tetteh, Pazdan’dan sıyrıldıktan sonra kayarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti. 2-0
- 90. dakikada Karim Hafez'in Alper Potuk'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Paintsil, takımı adına farkı 1’e indirdi.