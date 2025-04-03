TÜİK, bugün paylaştığı duyuru ile Mart ayına ilişkin TÜFE verisini paylaştı. Böylelikle geçtiğimiz ayın enflasyonu yüzde 2,46 olarak belirlenirken, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 38,10 oldu.

EMEKLİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yapılacak zammı doğrudan belirleyen enflasyon verisinde ilk 3 aylık tablo kesinleşti.



Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında en az yüzde 10,06 oranında zam almaya hak kazandı. TÜİK'in açıklayacağı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verileri de bu rakama eklenecek ve ortaya çıkan sonuç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin net zam oranı olarak belirlenecek.





EMEKLİYE REFAH PAYI BEKLENMİYOR



Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarını gerekçe gösteren iktidar, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilk kez yıllar sonra refah payı eklemesi yapmamıştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dar ve orta gelirli sınıf üzerinde uyguladığı kemer sıkma politikalarına paralel olarak, temmuz ayında da emeklilere yalnızca enflasyon farkı ödemesi yapılması beklenmekte.











