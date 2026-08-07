Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu oynaması ve UEFA tarafından müsabaka takvimlerinde değişiklik yapılması durumunda 2. haftaki Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinin günü, 22 Ağustos Cumartesi olarak değiştirilecek. Ligde 2. ve 3. hafta maçlarının programı şöyle: 2. Hafta 21 Ağustos Cuma: 21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir) 22 Ağustos Cumartesi: 19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi) 19.00 Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir) 21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani) 23 Ağustos Pazar: 19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir (Papara Park) 21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (Isonem Park Gürsel Aksel) 21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba) 24 Ağustos Pazartesi: 21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli) 3. Hafta 28 Ağustos Cuma: 21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman) 29 Ağustos Cumartesi: 19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep) 21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park) 30 Ağustos Pazar: 19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) 21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs) 31 Ağustos Pazartesi: 21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır) 21.30 Beşiktaş-Çorum FK (Tüpraş)

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