Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden Göztepe'de tarihi bir ilk yarı geride kaldı. Sahasında ilk devreyi 4-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda, kendi taraftarıyla polemiğe giren Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından devre arasında değiştirildi.

ART ARDA GELEN GOLLER ORTALIĞI GERDİ

İzmir'de oynanan karşılaşmaya fırtına gibi başlayan konuk ekip Gaziantep FK, üst üste bulduğu gollerle kısa sürede 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Farkın açılmasıyla birlikte sarı-kırmızılı tribünlerde tepki sesleri yükselmeye başladı. Karşılaşmanın 18. dakikası civarında top ayağına her geldiğinde kendi taraftarı tarafından yuhalanan 27 yaşındaki Gürcü eldiven Luka Gugeshashvili, tepkiler karşısında soğukkanlılığını koruyamadı.

"DEVAM EDİN" HAREKETİ DAMGA VURDU

Yenen gollere isyan eden taraftarların protestolarına el hareketleriyle yanıt veren Gugeshashvili, tribünlere dönerek eliyle "Devam edin, tepki göstermeye devam edin" dercesine bir jest yaptı. Tecrübeli kalecinin kendi taraftarına yaptığı bu hareket, sahadaki gerilimi iyice tırmandırırken sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

DEVRE ARASINDA DEĞİŞİKLİK GELDİ

Gaziantep FK'nın ilk yarı bitmeden skoru 4-0'a getirmesiyle soyunma odasına şok bir skorla giren Göztepe'de radikal bir karar alındı. Karşılaşmanın ikinci yarısı öncesinde teknik direktör Stanimir Stoilov, taraftarla ters düşen ve kalesinde 4 gol gören Luka Gugeshashvili'yi kulübeye çekti. Bulgar çalıştırıcı, mücadelenin ikinci devresine kalede Arda Özçimen ile başladı.