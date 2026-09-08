KAFA Sports YouTube kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan deneyimli futbol adamı Sergen Yalçın, Samsunspor'un yeni sezondaki kadro yapılanmasını eleştirdi. Karadeniz ekibinin güç kaybettiğini savunan Yalçın, "Samsunspor’un işi bu sezon çok zor. Kadro planlamasından kaynaklı olarak güçlerinin çok düştüğünü görüyorum. Geçen seneki başarılarını yakalamaları neredeyse imkansız. Samsunspor bu sezon ilk 6’ya bile giremez" tahmininde bulundu.

"BEN ONU CİDDİYE ALMIYORUM"

Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarına Samsunspor cephesinden yanıt gecikmedi. Nuri Asan Tesisleri'nde kameraların karşısına geçen Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Yalçın'ın yorumlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek oldukça sert ifadeler kullandı.

Çakır, kendisine yöneltilen soru üzerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sergen Yalçın maç mı seyrediyormuş? Takımları mı takip ediyor? Ben onu ciddiye almıyorum. Ben de dinledim onu; kadroda kim var, kim yok onu bilmez. Doğru dürüst maç seyretmez, ama konu hakkında konuşuyor. Diğer spor adamları konuşurken dinliyorsunuz, onlar daha farklı ve analiz içeren şeyler söylüyorlar. Önemli olan bizim neye inandığımızdır; kadromuz iyi bir kadro oldu."