Süper Lig'de transfer dönemi boyunca üç büyüklerin sürekli olarak temasta bulunduğu isimlerden biri de Ümit Akdağ oldu. Özellikle 10+4 yabancı kuralında iyice değerlenen 22 yaşındaki stoper oyuncusu için İstanbul'un üç devinin de ilgisi olduğu çokça konuşuldu. Ancak Avrupa ligleri için listelerin bildirilmesine saatler kala Beşiktaş, Romanya doğumlu Türk oyuncu için Alanyaspor ile anlaşmaya varan taraf oldu.

ORTA SAHA DERKEN SAVUNMA HAMLESİ

Avrupa listelerinin verilmesine saatler kala başta Nikolas Raskin olmak üzere transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ümit Akdağ'ı sessiz sedasız bitirdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Diğer iki takımın da gündeminde uzun süre yer alan yerli statüsündeki genç savunmacı için Siyah-Beyazlılar hem oyuncu hem de kulübü Alanyaspor ile anlaşma sağladı.