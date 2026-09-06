Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile sözleşme imzalayan Anderson Talisca, Süper Lig'de oynanan dev derbinin ardından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlıların Kadıköy'deki 2-1'lik galibiyeti sonrası kişisel hesabından mesaj yayımlayan Brezilyalı yıldız; alçakgönüllülük, karakter ve ego vurgusuyla dikkatleri üzerine çekti.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? Doğru şeyleri yap, alçakgönüllülük ve karakterle ve kendi egonun peşinden sürüklenmeden. Sonunda, tutumlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya koyar."

75 MAÇTA 51 GOLE DİREKT KATKI

Sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp BAE yolunu tutan Sambacı, Fenerbahçe formasını terlettiği dönemde skorer kimliğiyle hücum hattının en önemli taşıyıcısı olmuştu. Brezilyalı on numaranın sarı-lacivertli formayla sergilediği performans istatistikleri şu şekilde gerçekleşti:

Çıktığı Müsabaka: 75 maç

Atılan Gol: 44 gol

Yapılan Asist: 7 asist

Apar topar takımdan ayrılışıyla çok konuşulan yıldız oyuncunun derbi sonrasındaki bu hamlesi, sosyal medyada kısa sürede futbolseverlerin en çok etkileşim gösterdiği paylaşımlardan biri oldu.