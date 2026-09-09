Süper Lig'de Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda 4-2 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü maçında büyük tepki gören ve maç sonu açıklamalarıyla gündeme gelen Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili disiplinlik oldu.

Sosyal medya hesabından Göztepe taraftarına yönelik, "Yaptığınız şey taraftarlık değil. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız" gibi ifadeler kullanan 26 yaşındaki kalecinin açıklamaların ardından Göztepe duyuru yayınladı.

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, oynanan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Gaziantep FK maçında 5'inci dakikada yediği golün ardından tribünler tarafından ıslıklanmaya başlanan Gugeshashvili 3'üncü golden sonra protestonun dozu artınca kollarını açarak tribünlere devam işareti yapmıştı. İlk devrede kalesinde 4 gol gören Gürcü kaleci ikinci yarıda ise yerini Arda Özçimen'e bırakmıştı. Göztepe taraftarı da Gugeshashvili'nin sanal medyadan yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi.