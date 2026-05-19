Türkiye’nin Bahreyn Büyükelçisi Dr. Ayşe Hilal Sayan Koytak, iş insanlarını ziyaret etti ve bu buluşmaların fotoğraflarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Koytak, Diplomat Radisson Blu Hotel Genel Müdürü Sayın Petr Dubsky ile 17 Mayıs’ta görüşmesinin ardından 18 Mayıs’ta iş insanı Faisal Hassan Jawad’ı ziyaret etti. Fotoğraf paylaşımında, “Görüşmede, Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi imkanları ele alınmıştır” denildi.

‘ESNAF ZİYARETİ”

Koytak dün de iş insanı Yousuf Salahuddin Ebrahim ile bir araya geldi. Öte yandan Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçisi Tubanur Sönmez de 17 Mayıs’ta, Soad Al-Sabah Yayın ve Dağıtım Evi’nin kurucusu Şeyhe Dr. Soad Mohammed Al-Sabah’ı ziyaret etti. Büyükelçilerin iş insanlarını ziyareti ve bunun resmi hesaplardan paylaşılması sosyal medyada tepki çekti. Bir vatandaş, “Galiba bu sayın büyükelçi çok nadirattan birileriyle görüşüyor ki, bir otelin müdürüyle görüşmesini bile resmi hesaptan duyuruyor” derken başka biri ise “Diğer ülke büyükelçileri Ankara’da dış politikamıza yön vermeye çalışırken bizimkiler esnaf ziyaretini, kasaba politikacıları gibi, sosyal medyada paylaşıyorlar” dedi.