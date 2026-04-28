Sosyal medya fenomenleri Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz çifti, aylık gelir beyanları ile lüks harcamaları arasındaki fark nedeniyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Daha önce 100 bin TL aylık gelir açıkladıkları yönündeki haberlerle gündeme gelen çiftin, son olarak 10 milyon TL değerinde mobilya anlaşması yaptıklarını duyurduğu video ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

DHA'nın 26 Şubat 2026 tarihli haberine göre; Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında daha önce “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla başlatılan soruşturma ve dava süreci devam ediyor. Bu süreçte çiftin lüks yaşamına ilişkin yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

GELİR HARCAMA UYUMSUZLUĞUNA DAİR YORUMLAR

Özlem Öz'ün sosyal medya paylaşımına göre; çift 10 milyon TL değerinde mobilya anlaşmasına imza attı. Daha önce soruşturma sürecinde aylık gelirini 100 bin TL olarak beyan etmişti. Bu durum, sosyal medyada “gelir-harcama uyumsuzluğu” tartışmalarını beraberinde getirirken takipçilerden tepki yorumları aldı.

Daha önce kara para aklama iddiaları kapsamında da isimleri soruşturma dosyalarına yansıyan çiftin, yüksek kira bedelleri ve lüks yaşam tarzı da kamuoyunda eleştirilmişti.





ÖZLEM ÖZ'DEN AÇIKLAMA

Özlem Öz 10 milyonluk mobilya sözleşmesiyle ilgili tarafına gelen tepkilere şöyle yanıt verdi: ''Eski mobilyalarımı verecektim fakat şu an yatacak yatağım yok. Ünlü bir marka sponsor oldu. 4 tane yatak götürdü. 10 milyon TL'lik mobilya sözleşmesi ise tamamen bir espriydi. Öyle bir miktar tabii ki yok. Bursa'dan bir firma sponsorluk teklif etti, güzel bir fiyata alacağım ürünleri. Bahçe mobilyamı da sponsorlardan seçeceğim.''





EŞİ 'AKILLANMIYORSUN' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Özlem Öz, ''Bazı magazinlere hemen düşmüşüz, yok artık 10 milyon dolar bugünkü imzaladığın şey'' diyerek kendi paylaştığı videoyu yalanladı.

Tayyar Öz ise ''Sen de akıllanmıyorsun. 10 Kendi evin bile olsa 10 milyon vermek büyük bir günah.'' diyerek tartışma yaratan sözleşmeye açıklık getirdi.





NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı’nın 'Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Karaorhanlı ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Özlem Altınok Öz ile Tayyar Taylan Öz ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Medelina Sağlık Hizmetleri hakkındaki 'el koyma ve kayyımlık' tedbirinin kaldırılmasına ilişkin verilen karara savcılığın yaptığı itirazı reddetti. Sanık avukatları, yurt dışı çıkış yasağı başta olmak üzere adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Duruşma savcısı, taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Diğer adli kontrol hükümlerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 4 Haziran’a erteledi.