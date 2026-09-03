UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros ve Süper Lig'deki Amedspor mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile vedalaşan Trabzonspor, yeni dümencisini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde yabancı teknik adam profiline yönelen bordo-mavili idarecilerin gündemine dikkat çeken bir isim girdi.

Sabah’ta yer alan habere göre; Karadeniz ekibinin aday listesinde, daha önce Fenerbahçe'de iki farklı dönem görev yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira da yer alıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile mukavelesi 30 Haziran itibarıyla tamamlanan 58 yaşındaki tecrübeli hoca, Trabzonspor’un ilgisine yeşil ışık yakarak yıllar sonra Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığının sinyalini verdi.