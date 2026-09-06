Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ve Gençlerbirliği, Papara Park’ta karşılaştı. Bordo-mavililer sahadan 5-0 galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin takımdan ayrılmasının ardından ilk maçına çıkan Karadeniz ekibi moral depoladı. Fırtına, maça Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri, 5. ve 22. dakikada Onuachu, 14. dakikada penaltıdan Salah, 59. dakikada Muçi ve 78. dakikada Dju kaydetti. Bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 7’ye çıkardı. Gençlerbirliği ise bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 7 puanda kaldı.

ONUACHU SAKATLANDI

İlk yarıda attığı iki golle yıldızlaşan Paul Onuachu, yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve 43. dakikada yerini Franculino Dju'ya bıraktı.

DJU İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor, transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Franculino Dju, ilk maçında golle tanıştı. 22 yaşındaki futbolcu 78. dakikada takımının beşinci golünü attı.

TARAFTAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Ferencvaros ve Başakşehir maçında olduğu gibi Gençlerbirliği karşılaşmasına da büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, stadın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.