Sırbistan'da oynanan Kızılyıldız-Partizan derbisi, skandal görüntülere sahne oldu. Belgrad ekiplerinin derbisinde Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi Kızılyıldız'ın taraftarları, Sırp savaş suçlusunu koreografi ile andı.

Srebrenitsa Soykırımı’nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul edilen, savaş suçlarından hüküm giyen Ratko Mladic için anma düzenleyen Sırp taraftarların görüntüsü tepki çekti. Mladic’in dev görseline yer verilen tribünlerden savaş suçlusunu destekleyen tezahüratlar yapıldı. Futbolcular da "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic için saygı duruşunda bulundu.

Skandal görüntüler Kızılyıldız'ın sosyal medya hesabından 'asker selamı' emojisiyle paylaşılınca tepkiler de katlandı. UEFA'ya çeşitlik şikayetler iletilirken herhangi bir yaptırım gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde 17 Aralık’ta Sırbistan’da Kızılyıldız’a konuk olacak.

SOYKIRIMDAN HÜKÜM GİYDİ

Mladic, Bosna Savaşı sırasında gerçekleştirilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nın baş sorumlularından biri olarak kabul ediliyor. Mladiç'in el konulan günlüklerinde "Müslümanları öldürmek sorun değil, bir günde 50 bin kişiyi de öldürürüz. Ancak onlar yine doğururlar, önemli olan onları bu topraklardan tamamen sürmektir" ifadeleri yer almıştı. Mladic, soykırım suçundan 2017 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.