Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, futbolcunun hazırlık maçında aldığı darbeye bağlı olarak sağ dizinde şişlik ve ağrı şikayetleri olduğunu belirterek "Futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'de, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda dış menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuza sponsor hastanemiz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Mustafa Şengün tarafından başarılı bir artroskopik menisektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır." ifadelerini kullandı