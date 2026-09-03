Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün teknik direktör arayış sürecini değerlendirdi.

A Spor'a konuşan Doğan, "Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Çok önemli isimler. Ancak kendileriyle hiç görüşmemiz olmadı ve böyle bir gündemimiz yok. Teknik Direktör önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok. Çok dikkatli bir şekilde davranacağız. Her detayı düşüneceğiz. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var." dedi.

Öte yandan Ertuğrul Doğan, Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun da takımda kalacağını duyurdu.