Manisa Sarıgöl'de üzüm bağına devrilen traktörün sürücüsü 80 yaşındaki Mehmet Sağ hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Sağ, traktörüyle zemin düzeltmesi yapmak için üzüm bağına gitti. Gün boyu çalışan Sağ, işi bitirmek için akşam da çalışmayı sürdürdü. Kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Sağ, kot farkı nedeniyle 9 metre aşağıda bulunan başka bir üzüm bağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Sağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

