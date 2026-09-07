Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı. Şampiyonluğun ardından TRT yayınında da coşku zirveye ulaştı.
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte TRT spikeri, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını şu sözlerle anlattı:
"Türkiye Avrupa şampiyonu, gurur duyuyoruz Atatürk'ün kızlarıyla. Ne demişti Atatürk; ‘Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.’" Spikerin şampiyonluk coşkusunu bu sözlerle anlatması sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.