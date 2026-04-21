ABD Başkanı Donald Trump'ın, Apple CEO'su hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Apple CEO’su Tim Cook’tan övgüyle bahsetti. Cook’u "inanılmaz bir adam" ve "eşsiz bir lider" olarak tanımlayan Trump, Apple’ın Cook yönetimindeki başarısının, kurucu Steve Jobs dönemini bile geride bıraktığını savundu.

Trump, Steve Jobs yaşasaydı bile Apple’ın Tim Cook dönemindeki devasa başarıya ulaşamayacağını iddia etti.

Kendi dönemindeki meşhur "Tim Apple" hitabına atıfta bulunan Trump, Cook ile olan ilişkisinin ilk başkanlık döneminde gelen bir telefonla başladığını belirtti.

Trump, Cook’un pahalı danışmanlara milyonlarca dolar dökmek yerine, sorunları çözmek için doğrudan kendisini arayarak "hızlı ve etkili" sonuç aldığını vurguladı.

Cook'un kariyerini "neredeyse kıyaslanamaz" olarak nitelendiren Trump, onun Apple ve gelecek projeleri için harika işler yapmaya devam edeceğini söyledi.

TRUMP'IN PAYLAŞIMININ TAMAMI:

"er zaman Tim Cook’un ve aynı şekilde Steve Jobs’ın büyük bir hayranı olmuşumdur; ancak Steve bu dünyadan bu kadar genç yaşta koparılmasaydı ve Tim yerine şirketi o yönetseydi, şirket yine iyi iş çıkarırdı ama Tim yönetimindeki kadar başarılı olamazdı.

Benim için her şey, ilk dönemimin başında Tim’den gelen bir telefonla başladı. Sadece benim, yani Başkanın çözebileceği oldukça büyük bir sorunu vardı. Çoğu kişi, muhtemelen tanımadığım ama beni çok iyi tanıdığını iddia edecek bir danışmana milyonlarca dolar öderdi.

Ücretler ödenirdi ama iş halledilmezdi. Telefon geldiğinde "Vay canına, arayan Tim Apple (Cook!), bu ne kadar büyük bir olay?" dedim. Apple'ın başındaki ismin 'k... öpmesi' için aramasından dolayı kendimle gurur duydum. Her neyse, sorununu anlattı; zor bir sorundu, haklı olduğunu düşündüm ve meseleyi hızlı ve etkili bir şekilde çözdüm. Bu, uzun ve çok güzel bir ilişkinin başlangıcı oldu.

Başkanlık yaptığım beş yıl boyunca Tim beni arardı, ama asla aşırıya kaçmazdı; ben de elimden geldiğince ona yardım ederdim. Yıllar sonra, 3 veya 4 BÜYÜK YARDIMDAN sonra, dinleyen herkese bu adamın inanılmaz bir yönetici ve lider olduğunu söylemeye başladım.

Beni arıyor, ona yardım ediyorum (ama her zaman değil, çünkü bazen taleplerinde fazla agresif olabiliyor!) ve o da işini HIZLICA hallediyor; hem de o şehirdeki, bazen iş bitiren bazen de bitiremeyen o çok pahalı (milyon dolarlık!) danışmanlara tek kuruş bile kaptırmadan.

Sonuç olarak, Tim Cook neredeyse kıyaslanamaz, MUHTEŞEM bir kariyere sahip oldu; Apple için ve üzerinde çalışmayı seçtiği her ne varsa onun için harika işler yapmaya devam edecektir. Çok net ifade etmek gerekirse, Tim Cook inanılmaz bir adam!!!"