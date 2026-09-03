Süreç boyunca gündemden düşmeyen usulsüzlük tartışmalarının ardından, federasyon başkanlığı seçimlerinde bu defa da sahte imza skandalı patlak verdi. Ortaya çıkan skandalın merkezinde yer alan adaylardan Mert Dikeç’in, en az beş delegenin bilgisi ve haberi olmaksızın toplanan sahte imzalarla aday gösterildiği öne sürüldü. Durumun açığa çıkması üzerine harekete geçen delegeler, adlarına sahte imza kullanılarak adaylık başvurusu yapıldığı gerekçesiyle resmi suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mert Dikeç’in ise adaylıktan çekildiği iddia edildi.

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