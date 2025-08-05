Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu takip cihazı taktığı ve 2019’da denize bırakılan caretta caretta 'Tuba' İztuzu'ndan uydu takip cihazıyla ikinci kez dünya turuna bırakılacak.

25-30 yaşlarındaki 'Tuba', Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası olmuştu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra iki ayını Marmaris açıklarında geçiren caretta caretta daha sonra bir ay içinde Yunanistan'a ulaşmıştı. Ardından 'Tuba' şu ülkelerin kıyılarında 25 bin kilometre yol katetmişti:

Malta

İtalya

Bosna Hersek

Arnavutluk

Karadağ

Hırvatistan

Göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen 'Tuba'nın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörler takip edildi.

Takip cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle üç ay sinyal alınamayan caretta carettanın bu yıl mayısta yeniden İztuzu'na dönmesi araştırmacıları sevindirdi.

DEKAMER müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska 'Tuba'ya yeni bir takip cihazı takarak yeniden denize bırakacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki iki, üç yıl daha 'Tuba'yı izleyebilir miyiz, bunu göreceğiz. Arka ayağı olmayan bir kaplumbağaya da takip cihazı takarak onu da takip edeceğiz. Üçüncü kaplumbağamıza da yerli üretim bir cihaz takarak izleyeceğiz. Tabii ki bu süreçte tedavisi tamamlanan diğer kaplumbağaları da göndereceğiz."