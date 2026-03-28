Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakırhan Medya Haber kanalına yaptığı açıklamada iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte gelinen aşamada 'somut adımlar' atılması gerektiğini savundu.

Tuncer Bakırhan, "Artık hükümetin bir yol haritası olmalı. Artık sözde, iyi tariflerle, tanımlamalarla yürütemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İnsanlar somut adımlar istiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK terör örgütü elebaşı lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da bir yapı inşa edildiğini iddia eden Bakırhan şunları kaydetti:

"Öcalan için İmralı’da bir yer, yapı ya da ev inşa edilmiş. Aslında bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum"