Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı olan Aydın-Marmaris etabı sona erdi.
TUR 2026'da Aydın-Marmaris arasındaki ikinci etapta zafere uzanan isim turkuaz mayo Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise) oldu ve ikinci günde ikinci etabını aldı.
Etabın startında halk oyunu gösterisi yapılırken, parkur güzergahında bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları selamladı.
Organizasyonda 23 takımdan 157 sporcu, 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirdi.
Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.