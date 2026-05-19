Portekiz halkının turistlet keşfetmesin diye sır gibi sakladıkları 130'dan fazla gizli plajları yeni bir uygulama sayesinde ifşa oldu.

Portekiz’in saklı tatlı su yüzme noktalarını keşfetmek isteyen seyahatseverler için yeni bir dijital rehber hizmete girdi. Yerel halkın yoğunluk oluşmasın diye söylemediği yerleri açıkca gösteren yeni uygulama turistleri dikkatini çekmeye başladı.

Özellikle Algarve bölgesinin yoğun ilgi gören aşırı kalabalık kıyı şeridine alternatif arayanlar için geliştirilen bir uygulama, ülkenin iç kesimlerinde, dağ ve ormanlık alanlarda yer alan 130'dan fazla nehir plajını tek bir platformda haritalandırıyor.

Apple App Store’da ücretsiz olarak kullanıma sunulan ve yakın zamanda Google Play’de de yer alması beklenen uygulama, doğayla iç içe, sakin bir tatil deneyimi arzulayan yerli ve yabancı turistlere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Portekizce, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere üç farklı dilde hizmet veren uygulama, listelediği yüzme noktalarını detaylı fotoğraflar, tanımlayıcı bilgiler ve daha önce bu bölgeleri ziyaret etmiş kişilerin deneyim odaklı önerileriyle birlikte sunuyor.