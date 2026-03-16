Ortadoğu coğrafyasında süregelen çatışmaların psikolojik ve ekonomik faturası Türk turizmine kesilmeye başlandı. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle yabancı turistlerin rotasını değiştirmesi, Akdeniz sahillerinde ciddi bir daralmaya yol açtı. Özellikle ana pazarlar olan Avrupa ülkelerinde "güvenlik" endişesi ön plana çıkıyor. Bazı oteller sezon açılışlarını 1 ay öteleme kararı alırken şu anki tabloda Akdeniz sahillerinde daralmanın yüzde 25-30 civarında olduğu tahmin ediliyor.

REZERVASYONLAR İPTAL EDİLİYOR, AÇILIŞLAR ERTELENİYOR

Ekonomim’den Merve Yiğitcan’ın haberine göre; İsrail, ABD ve İran üçgenindeki gerilim, İstanbul’da dolulukları %15 bandında düşürürken asıl darbeyi kıyı turizmine vurdu. Yakın tarihli rezervasyon iptalleri artık Temmuz ve Ağustos aylarını da kapsayacak şekilde tüm sezona yayılmış durumda. Bu belirsizlik ortamında, nisan başında kapılarını açmayı planlayan birçok tesis, maliyetleri yönetebilmek adına açılış tarihlerini nisan sonuna kaydırdı.

HEDEFLERDE REVİZYON SİNYALİ

Sektör temsilcileri, mevcut tablonun 2026 yılı hedefleri için risk teşkil ettiğini belirtiyor. Konuya dair kritik değerlendirmelerde bulunan BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz ve turizmci Zafer Aryay, şu noktalara dikkat çekiyor:

Pazar Daralması: İngiltere ve Almanya pazarlarında %25-30 civarında bir daralma öngörülüyor.

Yanlış Algı: Türkiye’nin güvenli bölgelerine yönelik yurt dışındaki "seyahat etmeyin" uyarıları ve sınır bölgelerindeki hareketlilik, turist tercihlerini olumsuz etkiliyor.

Maliyet Baskısı: Artan enflasyon ve düşük kur politikasının üzerine bir de talep kaybı eklenince, turizm gelir hedeflerinin aşağı yönlü güncellenmesi zorunluluğu doğdu.

"Sadece nisan ayı için değil, temmuz ve ağustos ayları için de ciddi oda iptalleri alıyoruz. Sektör genelinde bir duraksama hakim." — Zafer Aryay, Aletris Deluxe Hotel Genel Müdürü.

DUBAİ ROTASI TÜRKİYE'YE KAYABİLİR Mİ?

Yaşanan krizin tek tesellisi ise rota değişimleri olabilir. Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç, Dubai ve Mısır gibi bölgelerdeki uçuş iptallerinin, vize sorunu yaşamayan turistleri Avrupa ve Türkiye'nin iç pazarına yönlendirebileceğini ifade ediyor. Rusya pazarından da Türkiye’ye bir miktar kayma beklenirken, sektörün "bağışıklığının" bu krizi atlatıp atlatamayacağı çatışmaların süresine bağlı görünüyor.