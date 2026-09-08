Türk dünyasında bisiklet sporuna yönelik kalıcı ve kurumsal bir iş birliği oluşturmayı amaçlayan sürecin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı koordinasyonunda ilerletilerek Bakü’de gerçekleştirilecek Bakanlar Toplantısı’nın gündemine taşınması hedefleniyor. Türk devletleri arasında bisiklet sporunun gelişimini desteklemek, sporcuların uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ülkeler arasındaki dostluk ile sportif iş birliğini güçlendirmek amacıyla geliştirilen Türk Devletleri Bisiklet Birliği Projesi’nde önemli bir aşamaya gelindi.

Ortak tarihi ve kültürel bağların sporun birleştirici gücüyle sürdürülebilir bir iş birliği modeline dönüştürülmesini hedefleyen proje için ilk resmi girişim, 2024 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından başlatıldı. Bu tarihten itibaren Türk devletlerinin bisiklet federasyonlarını ortak hedefler etrafında buluşturacak yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ve temaslar sürdürüldü.

Kuruluş sürecinin önemli adımı İstanbul’da atıldı

Türk Devletleri Bisiklet Birliği Kuruluş İstişare Toplantısı, 5 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dan bisiklet federasyonu temsilcileri ile Türk Devletleri Teşkilatı temsilcileri katıldı. Toplantıda Azerbaycan’ı Halkla İlişkiler Başkanı Parviz Musayev, Kazakistan’ı Almatı Bisiklet Federasyonu Başkanı Bakhtiyar Mamyrov, Özbekistan’ı Genel Sekreter Hurshid Atakulov temsil etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu adına Başkan Emin Müftüoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Cengiz ve Dr. Kenan Güler, Genel Sekreter M. Sedat Fırat, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar ile Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Çavuşoğlu toplantıda yer aldı. Türk Devletleri Teşkilatı’nı ise Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Kocaman ve Nuru Guluyev temsil etti.

Toplantıda Birliğin kuruluş amacı ve vizyonunun yanı sıra yönetim modeli, ülkelerin temsil sistemi, sekretarya yapısı, ortak sportif ve teknik faaliyetler ile kuruluş sürecinde izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde her üye ülkenin eşit biçimde temsil edileceği kapsayıcı bir yönetim yapısının oluşturulması; antrenör ve hakem eğitimi, sporcu gelişimi ve yarış organizasyonları gibi alanlarda teknik kurullar kurulması öngörülüyor.

Emin Müftüoğlu: “Ortak köklerimizi ortak bir geleceğe taşıyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen toplantının kendisi için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti: “Bugün İstanbul’da yalnızca yeni bir spor kuruluşunun temellerini konuşmuyoruz; ortak tarihimizden ve kültürel bağlarımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının gençleri için ortak bir gelecek kuruyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyım ve gerçekten duygulandım. Bisiklet, sınırları aşan; insanları, şehirleri ve ülkeleri birbirine yaklaştıran güçlü bir spor. Aynı dili, aynı duyguyu ve ortak değerleri paylaşan ülkelerimizin pedalların ritminde buluşması son derece anlamlı.